Французский политик Лоран Якобелли: поставки оружия Украине грозят Третьей мировой войной

Поставка тяжёлых вооружений вызывает лишь обострение конфликта. Об этом заявил депутат из Франции Лоран Якобелли в интервью для CNews. Запад давит на президента Эммануэля Макрона в вопросах поставки ВСУ танков Leclerc, но правительство пока не даёт своего согласия.

"Необходимо обратить внимание на эскалацию, но избранные должностные лица должны защитить французов от Третьей мировой войны", — сказал Якобелли.

Кроме того, французский политик отметил, что контролировать использование Киевом танков нет никакой возможности.

"Какие способы контроля у нас есть? Как только он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) получил танки, он потребовал самолёты", — говорит чиновник.