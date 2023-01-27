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Французский политик Лоран Якобелли: поставки оружия Украине грозят Третьей мировой войной

Силовые структуры

Поставка тяжёлых вооружений вызывает лишь обострение конфликта. Об этом заявил депутат из Франции Лоран Якобелли в интервью для CNews. Запад давит на президента Эммануэля Макрона в вопросах поставки ВСУ танков Leclerc, но правительство пока не даёт своего согласия.

Французский политик Лоран Якобелли: поставки оружия Украине грозят Третьей мировой войной

"Необходимо обратить внимание на эскалацию, но избранные должностные лица должны защитить французов от Третьей мировой войны", — сказал Якобелли.

Кроме того, французский политик отметил, что контролировать использование Киевом танков нет никакой возможности.

"Какие способы контроля у нас есть? Как только он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) получил танки, он потребовал самолёты", — говорит чиновник.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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