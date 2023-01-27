Поставка тяжёлых вооружений вызывает лишь обострение конфликта. Об этом заявил депутат из Франции Лоран Якобелли в интервью для CNews. Запад давит на президента Эммануэля Макрона в вопросах поставки ВСУ танков Leclerc, но правительство пока не даёт своего согласия.
"Необходимо обратить внимание на эскалацию, но избранные должностные лица должны защитить французов от Третьей мировой войны", — сказал Якобелли.
Кроме того, французский политик отметил, что контролировать использование Киевом танков нет никакой возможности.
"Какие способы контроля у нас есть? Как только он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) получил танки, он потребовал самолёты", — говорит чиновник.
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