Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский призвал поставлять ВС Украины наступательное вооружение

Замглавы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Запад должен продолжать поставки Киеву наступательного вооружения. Но ограничиваться только им нельзя. Украина должна получать оружие без ограничений.

Он отмечает, что ВСУ применяют все средства, которыми располагают только с целью обороны, поэтому разделять военную помощь Украине на наступательную и оборонительную не стоит, сообщает Telewizja Polska S.A.

НАТО усилили помощь ВСУ, в среду, 25 января, Германия согласилась поставить ВСУ танки. Однако такое решение приводит к эскалации конфликта на Украине, и не все страны согласны с таким решением.

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