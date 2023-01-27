Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Корреспонденты РИА Новости проинформировали об успехах русской армии.
На Авдеевском направлении российские разведчики скрытно подобрались к позициям ВСУ, взяли штурмом опорный пункт украинских войск. Корреспонденты РИА Новости опубликовали видеоролик с места событий.
На кадрах с беспилотника демонстрируется, как группа российских военных проникает на позиции противника под Авдеевкой и неожиданно уничтожает опорный пункт украинских боевиков. После корректировки огня русские бойцы под огневым прикрытием возвращаются к своим.
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