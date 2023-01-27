Минобороны: военные ВС РФ ударом из РСЗО "Град" уничтожили батарею Д-20 ВСУ

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Минобороны РФ проинформировало об успехах русской армии.

Разведка спецназа группировки "Отважных" обнаружила позиции вражеской батареи Д-20 ВСУ и склад боеприпасов. После этого по целям был нанесён высокоточный удар с помощью установки "Град".

"Замаскированные позиции украинских военных удалось выявить при помощи воздушного наблюдения с беспилотного летательного аппарата. Также с его помощью осуществлялась корректировка огня и контроль поражения целей", — доложило ведомство.