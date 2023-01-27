Владимир Зеленский раскритиковал наиерения США поставить танки "Абрамс" к осени 2023 года.
Президент Украины отметил, что если "Абрамсы" придут только к августу, будет слишком поздно. Представители Вашингтона объяснили, что поставка бронетехники для нужд ВСУ займëт много месяцев.
Бывший президент Украины Пëтр Порошенко отметил, что спасти Украину смогут только поставки военной авиации.
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Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.