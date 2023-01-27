Зеленский о поставках танков "Абрамс" к осени: будет слишком поздно

Владимир Зеленский раскритиковал наиерения США поставить танки "Абрамс" к осени 2023 года.

Президент Украины отметил, что если "Абрамсы" придут только к августу, будет слишком поздно. Представители Вашингтона объяснили, что поставка бронетехники для нужд ВСУ займëт много месяцев.

Бывший президент Украины Пëтр Порошенко отметил, что спасти Украину смогут только поставки военной авиации.