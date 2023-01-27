Под Лиманом и Купянском у ВСУ не хватает офицеров для западных гаубиц: подробности

С 20 января на Купянском и Краснолиманском направлениях националисты потеряли десяток самоходных гаубиц.

Об этом сообщает телеканал RT.

Армия РФ при помощи дронов "Ланцет" и высокоточных снарядов "Краснополь" уничтожили немецкие гаубицы PzH 2000, норвежские САУ M109A3GN и польские AHS Krab.

На Купянском направлении на самоходка заподного производства отвечали артиллеристы 67-й и 14-й бригад украинской армии, а на Лиманском направлении САУ управляли боевики 66-й бригады. Там с ноября 2022 года самые наблюдается высокие потери среди офицеров.

За два месяца на этих направлениях погибли более 20-ти командиров батарей, а выжившие офицеры уже не справляются с объёмом задач.

Гибель специалистов вынудила Генштаб Украины комплектовать иностранное вооружение смешанными экипажами. Только командир орудия имеет какие-то знания, остальные переобучаются для работы на натовских орудиях за месяц после службы в пехоте и танковых подразделениях.

Из-за отсутствия опыта они допускают ошибки: не соблюдают маскировку и ведут стрельбу, не координируя действия с другими расчётами, а также выходят на позицию раньше или позже намеченного времени.