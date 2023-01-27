Военкор Коц: очередная волна мобилизации в России неизбежна

По мере продвижения армии России надо будет кем-то прикрывать тыл. Выполнять это смогут новые мобилизованные или срочники.

Об этом сообщил военкор Александр Коц.

"Де-юре мобилизация не окончена. То есть, она как бы приостановлена, и это такой нонсенс. У нас вообще нет понятия "частичная мобилизация", но, тем не менее, она прошла", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал корреспондент.

Он отметил, что если темпы зимней кампании поспособствует тому, что РФ сможет продвинуться вперёд, и выставить за собой оборону, чтобы потом отбивать атаки, то, мобилизации может и не быть.

Но по его мнению, военнослужащие срочной службы будут привлечены и в тыловых районах они могут выполнять какие-то функции.

"Мне кажется, что рано или поздно, вторая волна или как её ни назови, неизбежна. Не знаю, насколько она будет масштабной", — подытожил Коц.