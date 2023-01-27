Спикер ВСУ: Россия использует ракеты "Кинжал" для ударов по наиболее стратегическим целям

Российские военные используют ракеты "Кинжал" для ударов по наиболее стратегическим для них целям. Об этом заявил спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя вчерашние удары гиперзвуковыми ракетами Х-47 "Кинжал" по объектам в Киеве и Запорожье.

Он также дал объяснение, зачем ВС РФ применяют ракеты с имитатором ядерной боевой части для ударов по объектам на Украине.

По его словам, такая ракета служит для того, чтобы рассредоточить украинскую ПВО. Она может использоваться и как ложная цель, заметил военный.