Российские военные используют ракеты "Кинжал" для ударов по наиболее стратегическим для них целям. Об этом заявил спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя вчерашние удары гиперзвуковыми ракетами Х-47 "Кинжал" по объектам в Киеве и Запорожье.
Он также дал объяснение, зачем ВС РФ применяют ракеты с имитатором ядерной боевой части для ударов по объектам на Украине.
По его словам, такая ракета служит для того, чтобы рассредоточить украинскую ПВО. Она может использоваться и как ложная цель, заметил военный.
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