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Спикер ВСУ Игнат: Россия применяет ракеты с имитатором ядерной части для обмана ПВО

Силовые структуры

Информацию о том, что военные России якобы применили ракету с имитатором ядерной части для удара по Киеву, прокомментировали в воздушных силах Украины.

Спикер ВСУ Игнат: Россия применяет ракеты с имитатором ядерной части для обмана ПВО

Россияне либо вынимают, либо не ставят ядерную часть. Вместо неё ставится имитатор, чтобы было соответствие по весу, но это не влияло на аэродинамические качества ракеты, заявил спикер командования ВВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, применяется такая ракета для того, чтобы рассредоточить украинскую ПВО. Она может использоваться и как ложная цель, добавил военный.

"Допустим, что ракеты летят в куче — 5 штук — из них могут быть две Х-55 и три Х-101 летят по маршруту. Для того чтобы истощать, рассредоточивать, чтобы мы тратили на них ракеты", — объяснил Игнат.

Кроме того, он заявил, что ракет у России остаётся всё меньше, причём, как "Калибров", так и ракет этого типа.

Ранее сегодня украинские СМИ написали, что под Киевом сбили Х-55 с имитатором ядерной боевой части.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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