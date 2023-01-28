Подоляка: хитрая тактика ракетных ударов ВКС РФ вскрывает ПВО Украины

Новая тактика российского командования при нанесении массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины эффективно вскрывает все системы ПВО ВСУ, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.

Хитрость, по его словам, заключается в ракетной атаке несколькими волнами, причём каждый боеприпас летит по изменяемой траектории, заставляя украинских боевиков демаскировать отдельные комплексы ЗРК и радиолокационные станции.

"Первая волна ракет летит по сильно изогнутой траектории, пытается вскрыть районы ПВО противника, чтобы в ходе последующих ударов скорректировать траекторию ударных ракет, а также ракет, которые должны наносить удары по этим самым системам ПВО", — пояснил Подоляка в эфире Первого канала.

Таким образом, считает эксперт, будут уничтожены все украинские системы противовоздушной обороны, что позволит ВКС РФ нарастить концентрацию и масштаб запусков ракет.

Ранее стало известно, что киевский режим готовит столицу Украины готовит к осаде, ожидая масштабного наступления российской армии в феврале.