Новая тактика российского командования при нанесении массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины эффективно вскрывает все системы ПВО ВСУ, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.
Хитрость, по его словам, заключается в ракетной атаке несколькими волнами, причём каждый боеприпас летит по изменяемой траектории, заставляя украинских боевиков демаскировать отдельные комплексы ЗРК и радиолокационные станции.
"Первая волна ракет летит по сильно изогнутой траектории, пытается вскрыть районы ПВО противника, чтобы в ходе последующих ударов скорректировать траекторию ударных ракет, а также ракет, которые должны наносить удары по этим самым системам ПВО", — пояснил Подоляка в эфире Первого канала.
Таким образом, считает эксперт, будут уничтожены все украинские системы противовоздушной обороны, что позволит ВКС РФ нарастить концентрацию и масштаб запусков ракет.
Ранее стало известно, что киевский режим готовит столицу Украины готовит к осаде, ожидая масштабного наступления российской армии в феврале.
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