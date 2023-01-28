Рогов: удар "Искандеров" уничтожил склады боеприпасов и военную технику ВСУ в Запорожье

Поздним вечером и ночью 27 января ВКС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Запорожье, сообщил представитель администрации российского региона Владимир Рогов.

"Прозвучало несколько серий взрывов. Их громкость и объёмность была значительно сильнее, чем обычно", — отметил он в своём Telegram-канале.

По информации чиновника, целью ракетной атаки были военная техника и склады с боеприпасами, устроенные националистами на территории предприятия "Запорожсталь".

Рогов добавил, сославшись на местные источники, что один из боеприпасов попал в военный склад с оружием, который боевики пытались спрятать среди цехов Запорожского ферросплавного завода.

Он также уточнил, что атака была произведена оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".

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