Поздним вечером и ночью 27 января ВКС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Запорожье, сообщил представитель администрации российского региона Владимир Рогов.
"Прозвучало несколько серий взрывов. Их громкость и объёмность была значительно сильнее, чем обычно", — отметил он в своём Telegram-канале.
По информации чиновника, целью ракетной атаки были военная техника и склады с боеприпасами, устроенные националистами на территории предприятия "Запорожсталь".
Рогов добавил, сославшись на местные источники, что один из боеприпасов попал в военный склад с оружием, который боевики пытались спрятать среди цехов Запорожского ферросплавного завода.
Он также уточнил, что атака была произведена оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".
Ранее военный эксперт рассказал, как хитрая тактика российских ракетчиков помогает вскрывать украинские системы ПВО.
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