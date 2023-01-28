Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Министр обороны Италии Крозетто: третья мировая начнётся с появления русских танков в Киеве
Подоляка: хитрая тактика ракетных ударов ВКС РФ вскрывает ПВО Украины
Эксперт Потапенко: Abrams на поле боя — консервная банка с трупами всушников
Политолог Матвийчук: как только ВС РФ двинутся на Одессу, армия Польши займёт Львов
Полковник Алёхин: военные России поменяли тактику в Угледаре
Генерал ВВС США призвал личный состав готовиться к войне с Китаем
Секретарь СНБО Данилов: Россия может начать масштабное наступление в Донбассе до 24 февраля
Офицер США Риттер: танки Abrams никогда не появятся на поле боя на Украине
Военный аналитик Герасимов: вскоре в ЕС начнутся беспорядки

Рогов: удар "Искандеров" уничтожил склады боеприпасов и военную технику ВСУ в Запорожье

Силовые структуры

Поздним вечером и ночью 27 января ВКС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Запорожье, сообщил представитель администрации российского региона Владимир Рогов.

Рогов: удар "Искандеров" уничтожил склады боеприпасов и военную технику ВСУ в Запорожье

"Прозвучало несколько серий взрывов. Их громкость и объёмность была значительно сильнее, чем обычно", — отметил он в своём Telegram-канале.

По информации чиновника, целью ракетной атаки были военная техника и склады с боеприпасами, устроенные националистами на территории предприятия "Запорожсталь".

Рогов добавил, сославшись на местные источники, что один из боеприпасов попал в военный склад с оружием, который боевики пытались спрятать среди цехов Запорожского ферросплавного завода.

Он также уточнил, что атака была произведена оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".

Ранее военный эксперт рассказал, как хитрая тактика российских ракетчиков помогает вскрывать украинские системы ПВО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии

Молдавия хочет отменить нейтральный статус и вступить в НАТО.

РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии
Ходаковский заявил о попытках ВСУ сопротивляться наступлению войск ВС РФ на Угледар
Ходаковский заявил о попытках ВСУ сопротивляться наступлению войск ВС РФ на Угледар
Царёв: ВСУ могут накрыть ракетами весь российский юг
Bild*: Путин объявит войну Германии после передачи Украине танков Leopard
Знак зодиака 28 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
ВС РФ впервые применили против ВСУ под Артёмовском русский HIMARS
В Сети появилось видео первой танковой дуэли между Т-80БВ и Abrams
Bloomberg: конфликт на Украине затянется на годы из-за наступления Путина весной
Bloomberg: конфликт на Украине затянется на годы из-за наступления Путина весной
Последние материалы
Подоляка: хитрая тактика ракетных ударов ВКС РФ вскрывает ПВО Украины
Эксперт Потапенко: Abrams на поле боя — консервная банка с трупами всушников
Аналитики Пентагона: конфликт на Украине пора сворачивать, США он уже невыгоден
Политолог Матвийчук: как только ВС РФ двинутся на Одессу, армия Польши займёт Львов
Полковник Алёхин: военные России поменяли тактику в Угледаре
Генерал ВВС США призвал личный состав готовиться к войне с Китаем
Секретарь СНБО Данилов: Россия может начать масштабное наступление в Донбассе до 24 февраля
Офицер США Риттер: танки Abrams никогда не появятся на поле боя на Украине
Военный аналитик Герасимов: вскоре в ЕС начнутся беспорядки
Бойцы ВС РФ просят создать центры начальной военной подготовки для детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников