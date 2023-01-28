Западные танки, такие как американские Abrams и немецкие Leopard 2, могут быть захвачены на Украине российскими военными с целью изучения. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в запасе Михаил Михальчев в беседе с "АиФ".
По его словам, в каждом танке есть какая-то тайна, поэтому в захвате этой техники есть смысл.
Эксперт заметил, что поставляться на Украину будут "обычные версии" танков, а не современные.
В подтверждение этого собеседник издания напомнил, что продавать современные Abrams США не могут по закону, поскольку в их броне используется уран.
У британских танков тоже можно выявить интересные секреты, добавил генерал.
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