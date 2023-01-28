Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов снова высказался о предполагаемых сроках наступления российских войск. По его мнению, начать новое масштабное наступление Россия планирует до 24 февраля в Донбассе.
Представитель киевского режима считает, что максимальная активизация возможна к годовщине начала спецоперации.
"Прежде всего, у них есть задачи относительно Донецкой и Луганской областей, чтобы они полностью вышли на границы", — заявил чиновник.
Свои выводы он обосновал тем, что россиянам якобы обязательно нужно показать "какие-то достижения" к указанной дате.
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Молдавия хочет отменить нейтральный статус и вступить в НАТО.