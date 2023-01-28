Украинские военные уничтожили собственный штурмовик Су-25 в районе Краматорска

Украинские боевики подбили штурмовик Су-25 собственных ВВС во время боёв за населённый пункт Краматорск, сообщило издание "Русская весна".

Местные жители в соцсетях делятся кадрами пролетающего над домами Су-25, за которым тянется дымный шлейф, а также роликом с места падения самолета. Мало того, украинские Telegram-каналы публикуют фотографию погибшего пилота, который, как утверждается, управлял штурмовиком.

Ранее эксперт заверил, что американские тяжёлые танки Abrams, переданные Пентагоном украинской армии, вскоре после появления на поле боя превратятся в "консервные банки с трупами всушников".