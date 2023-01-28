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Эксперт Потапенко: Abrams на поле боя — консервная банка с трупами всушников

Силовые структуры

С помощью тяжёлой бронетехники НАТО Украина не сможет переломить ситуацию на поле боя, американские танки быстро превратятся в железные пылающие гробы, заявил обозреватель Дмитрий Потапенко.

Эксперт Потапенко: Abrams на поле боя — консервная банка с трупами всушников

Поэтому, уверен он, Abrams в рядах ВСУ не появятся даже в апреле.

"Танкам нужно прикрытие. В среднем общевойсковом бою жизнь танка — 15 минут", — отметил эксперт.

Чтобы западные тяжёлые машины смогли что-то противопоставить ВС РФ, Украине нужно превосходство в воздухе, а об этом Киеву остаётся только мечтать.

"Танк без прикрытия — это консервная банка с четырьмя трупами, больше ничего", — резюмировал Потапенко.

Накануне немецкие СМИ предположили, что Россия объявит войну Германии после передачи Украине танков Leopard.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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