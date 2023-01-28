С помощью тяжёлой бронетехники НАТО Украина не сможет переломить ситуацию на поле боя, американские танки быстро превратятся в железные пылающие гробы, заявил обозреватель Дмитрий Потапенко.
Поэтому, уверен он, Abrams в рядах ВСУ не появятся даже в апреле.
"Танкам нужно прикрытие. В среднем общевойсковом бою жизнь танка — 15 минут", — отметил эксперт.
Чтобы западные тяжёлые машины смогли что-то противопоставить ВС РФ, Украине нужно превосходство в воздухе, а об этом Киеву остаётся только мечтать.
"Танк без прикрытия — это консервная банка с четырьмя трупами, больше ничего", — резюмировал Потапенко.
Накануне немецкие СМИ предположили, что Россия объявит войну Германии после передачи Украине танков Leopard.
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Молдавия хочет отменить нейтральный статус и вступить в НАТО.