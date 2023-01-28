Экс-офицер армии США Крапивник заявил о неизбежности второй волны мобилизации в России

В России будет вторая волна мобилизации, хотя официальные лица и говорят, что её не предвидится. Такое мнение высказал ветеран армии США Станислав Крапивник в беседе с "МК".

Офицер считает, что первая волна частичной мобилизации также была объявлена слишком поздно, а её нужно было проводить ещё в мае-июне, так как тогда стало понятно, что первая фаза спецоперации застопорилась.

По мнению бывшего военного, вторую волну придётся объявлять, поскольку у России не будет никакого выхода.

Запад сделал ставку на то, чтобы уничтожить Россию, у противника пропало чувство страха, и это плохо, заключил собеседник издания.