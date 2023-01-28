В России будет вторая волна мобилизации, хотя официальные лица и говорят, что её не предвидится. Такое мнение высказал ветеран армии США Станислав Крапивник в беседе с "МК".
Офицер считает, что первая волна частичной мобилизации также была объявлена слишком поздно, а её нужно было проводить ещё в мае-июне, так как тогда стало понятно, что первая фаза спецоперации застопорилась.
По мнению бывшего военного, вторую волну придётся объявлять, поскольку у России не будет никакого выхода.
Запад сделал ставку на то, чтобы уничтожить Россию, у противника пропало чувство страха, и это плохо, заключил собеседник издания.
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Молдавия хочет отменить нейтральный статус и вступить в НАТО.