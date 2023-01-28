Экс-офицер армии США Крапивник рассказал, как вели бы СВО американцы: Киев бы горел

На месте России США вели бы спецоперацию совсем по-другому. Они действовали бы "как кувалдой", а Киев бы горел. Такое мнение высказал бывший американский офицер Станислав Крапивник, проживающий с 2010 года в России, в беседе с "МК".

В качестве доказательств своих слов военный привёл в пример войну в Ираке, когда США ничего не оставили от Мосула.

"Американцы долго бомбили город, а потом проводили зачистки. Если бы американцам нужен был Киев, они бы сделали с ним то же самое, что с Мосулом: сначала сожгли, а потом взяли бы под контроль всё, что осталось", — считает собеседник издания.

По его мнению, это связано с менталитетом американцев, для которых противник — это чужие люди, не свои, а значит, их можно уничтожать.