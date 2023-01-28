Экс-офицер армии США: после уничтожения РФ на Украине в конфликт вступит Польша

Политики Запада сделали ставку на уничтожение России на Украине, у них больше нет тормозов и пропало чувство страха, поэтому угроза столкновения с НАТО возрастает. Такое мнение высказал ветеран армии США, родившийся в Луганске, Станислав Крапивник в беседе с "МК".

Возможно, линия фронта и не дойдёт до Москвы, но задача минимум Запада — разбить Россию на Украине, разбить её прифронтовые области, а затем "раскачать" ситуацию на гражданскую войну, считает офицер.

После этого к военным действиям против РФ подключатся поляки, добавил он.

"Следующий шаг — вступление в конфликт Польши. Тормозов больше нет, и жажда авантюры уже глубоко в мозгах западных политиков. Мы тоже в этом виноваты, потому что заявляем, что на применение ядерного оружия не пойдём, мол, мы хорошие, нам можно доверять", — заключил бывший военный.