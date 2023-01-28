Зеленский заявил, что если танки "Абрамс" прибудут к августу, то "будет слишком поздно"

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если американские танки Abrams прибудут в Незалежную к августу, то "будет слишком поздно".

Об этом со ссылкой на источники сообщает в своём аккаунте мессенджера телеведущий Владимир Соловьёв.

"Весьма странные заявление от верховного главнокомандующего ВСУ — разве его доблестные войска не собирались к лету вернуться к границам 1991 года, отбить Крым и бомбить Москву? Разве российская власть, если верить украинским пропагандистам, не бросает в бой в панике последние резервы и запускает ржавые ракеты 50-х годов? Неужели российская экономика не находится на грани коллапса, что обеспечит уже в ближайшие месяцы смену власти в России и многомиллиардные репарации в пользу Украины? Для чего же будет поздно?" — спрашивает тележурналист.

По его словам, такие же неприятные вопросы могут появиться у очень многих солдат и граждан Украины. Однако вряд ли они получат ответ от киевского режима, подытожил Соловьёв.