Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если американские танки Abrams прибудут в Незалежную к августу, то "будет слишком поздно".
Об этом со ссылкой на источники сообщает в своём аккаунте мессенджера телеведущий Владимир Соловьёв.
"Весьма странные заявление от верховного главнокомандующего ВСУ — разве его доблестные войска не собирались к лету вернуться к границам 1991 года, отбить Крым и бомбить Москву? Разве российская власть, если верить украинским пропагандистам, не бросает в бой в панике последние резервы и запускает ржавые ракеты 50-х годов? Неужели российская экономика не находится на грани коллапса, что обеспечит уже в ближайшие месяцы смену власти в России и многомиллиардные репарации в пользу Украины? Для чего же будет поздно?" — спрашивает тележурналист.
По его словам, такие же неприятные вопросы могут появиться у очень многих солдат и граждан Украины. Однако вряд ли они получат ответ от киевского режима, подытожил Соловьёв.
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