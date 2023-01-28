Российская армия продолжает проводить наступательные действия по всей линии фронта.
Это было главным в свежей сводке Генерального штаба ВСУ утром 28 января.
Вооружённые силы РФ продолжают вести наступательные действия, в частности, на Артёмовском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, подчёркивают в Генштабе Украины.
В военном ведомстве отметили, что угроза авиаударов и ракетных прилётов остаётся по всей Незалежной.
По данным украинского командования, за сутки русские войска нанесли десять ракетных и 26 авиационных ударов. Российские ВС 81 раз обстреляли позиции ВСУ из реактивных систем залпового огня, подытожили в ГШ Украины.
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