Генштаб Украины: российская армия наступает везде

Российская армия продолжает проводить наступательные действия по всей линии фронта.

Это было главным в свежей сводке Генерального штаба ВСУ утром 28 января.

Вооружённые силы РФ продолжают вести наступательные действия, в частности, на Артёмовском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, подчёркивают в Генштабе Украины.

В военном ведомстве отметили, что угроза авиаударов и ракетных прилётов остаётся по всей Незалежной.

По данным украинского командования, за сутки русские войска нанесли десять ракетных и 26 авиационных ударов. Российские ВС 81 раз обстреляли позиции ВСУ из реактивных систем залпового огня, подытожили в ГШ Украины.