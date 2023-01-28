Военкор Сладков: дисциплина в рядах войск ВС РФ поможет одержать победу в СВО на Украине

Военный корреспондент Александр Сладков считает, что дисциплина в рядах российских войск поможет одержать победу в спецоперации на Украине.

Он отметил, что несерьёзность и разболтанность в армии не замечена, но необходимо выполнять абсолютно все требования, которые прописаны в Боевом Уставе ВС России. Дисциплина — это ключ ко всем удачам, уверен военкор.

"Устав написан, в нем есть всё, что положено для победы. Я, упаси Боже, не про бороды, "которые надо сбрить", не про гаджеты, "которые нельзя иметь", — всё можно закрепить во временных нормативных документах", — отмечает Сладков.

Для выполнения определённых задач необходимо конкретное количество техники, людей и боеприпасов. От этого и надо исходить, считает он. С 2014 года ведётся обстрел Донецка, но бойцы выстояли, и одна из причин этому — дисциплина.

"В наших руководящих документах все нюансы, все детали для грамотного ведения войны написаны. И по необходимому качеству связи, и по частоте помывки личного состава, и по выдаче обмундирования. Я за то, чтоб все требования выполнялись на всех уровнях: от Генштаба до самого дальнего окопа. Это поможет победить", — высказался Сладков.