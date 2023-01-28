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Военкор Коц заявил, что нахождение войск ВС России в тылу противника нарушит логистику ВС Украины

Силовые структуры

Запад заявил о новой военной помощи Украине. Военный корреспондент Александр Коц считает, что нарушить логистику противника можно, находясь в тылу украинской армии.

Военкор Коц заявил, что нахождение войск ВС России в тылу противника нарушит логистику ВС Украины

«Самый простой ответ — бить ещё в тылу противника, пока они не пересекли Днепр, и рубить мосты, связывающие два берега. <...> Что надо делать для того, чтобы обрушить эти мосты? Это может сделать, например, стратегическая авиация», — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Военкор сообщил, что необходимо сначала подавить работу систем противовоздушной обороны (ПВО) ВС Украины, а потом стратегическая авиация ВС России сможет уничтожить мосты Украины.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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