Военкор Коц заявил, что нахождение войск ВС России в тылу противника нарушит логистику ВС Украины

Запад заявил о новой военной помощи Украине. Военный корреспондент Александр Коц считает, что нарушить логистику противника можно, находясь в тылу украинской армии.

«Самый простой ответ — бить ещё в тылу противника, пока они не пересекли Днепр, и рубить мосты, связывающие два берега. <...> Что надо делать для того, чтобы обрушить эти мосты? Это может сделать, например, стратегическая авиация», — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Военкор сообщил, что необходимо сначала подавить работу систем противовоздушной обороны (ПВО) ВС Украины, а потом стратегическая авиация ВС России сможет уничтожить мосты Украины.