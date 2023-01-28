Запад заявил о новой военной помощи Украине. Военный корреспондент Александр Коц считает, что нарушить логистику противника можно, находясь в тылу украинской армии.
«Самый простой ответ — бить ещё в тылу противника, пока они не пересекли Днепр, и рубить мосты, связывающие два берега. <...> Что надо делать для того, чтобы обрушить эти мосты? Это может сделать, например, стратегическая авиация», — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Военкор сообщил, что необходимо сначала подавить работу систем противовоздушной обороны (ПВО) ВС Украины, а потом стратегическая авиация ВС России сможет уничтожить мосты Украины.
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