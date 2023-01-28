Спикер ВВС Украины Игнат заявил о необходимости как минимум пяти бригад истребителей

Для охраны воздушного пространства Украины потребуется не менее пяти бригад истребителей. Об этом проинформировал спикер ВВС Украины Юрий Игнат.

"Нам надо не 24 истребителя, а пять бригад полноценных, в каждой бригаде — по три эскадрильи. Это будет то количество самолётов, которое действительно сможет обеспечить охрану воздушного пространства вместе с системами противовоздушной обороны такой огромной страны как Украины", — сказал он в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Игнат отметил, что передача истребителей будет постепенным процессом.

Напоминаем, что Киев начал просить западных союзников поставить самолёты и ракеты вслед за танками.