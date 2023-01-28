Для охраны воздушного пространства Украины потребуется не менее пяти бригад истребителей. Об этом проинформировал спикер ВВС Украины Юрий Игнат.
"Нам надо не 24 истребителя, а пять бригад полноценных, в каждой бригаде — по три эскадрильи. Это будет то количество самолётов, которое действительно сможет обеспечить охрану воздушного пространства вместе с системами противовоздушной обороны такой огромной страны как Украины", — сказал он в эфире национального телемарафона "Единые новости".
Игнат отметил, что передача истребителей будет постепенным процессом.
Напоминаем, что Киев начал просить западных союзников поставить самолёты и ракеты вслед за танками.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Киев будет наносить ракетные удары по Крыму и атаковать дронами Москву.