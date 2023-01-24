Спикер ВВС Украины Игнат заявил, что США определились с типом самолёта для отправки ВСУ

Ещё в начале спецоперации ВСУ просили у США многоцелевой самолёт. Киев объяснял необходимость этого отсутствием надёжного авиационного прикрытия, что усложняет проведение каких-либо боевых действий.

24 января спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что США определились с типом боевого самолёта, который Вашингтон отправит ВСУ. По его словам, пилоты уже побывали на обучении в Америке и прошли подготовку.

"Авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Вопрос поставки самолётов постоянно поднимает высшее военное руководство Украины, руководство Министерства обороны. Эту тему постоянно обсуждают наши представители в различных международных кругах", — цитируют слова Игната военкоры "Русской Весны".

При этом в своём обращении спикер Воздушных сил так и не уточнил, какой именно тип военной авиации получит Украина.