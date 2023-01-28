CN: план США в том, чтобы вынудить Россию нанести удар по НАТО

План США, похоже, состоит в том, чтобы вынудить Россию нанести удар по НАТО. Такое мнение высказала обозреватель издания Consortium News Кейтлин Джонстон.

В своей статье она отмечает, что на данный момент главное сообщение Москве заключается в том, что давить на Россию будут всё сильнее, пока она не ударит по НАТО.

Североатлантический альянс установил политику постоянной эскалации каждый раз, когда РФ не реагирует силой на предыдущую эскалацию со стороны Запада, добавила автор публикации.

Впечатление такое, что Россию вынуждают отреагировать силой на эти эскалации.

Россия, конечно же, знает о "приманке", но если боль от бездействия будет перевешивать риски, то она ответит. И тогда мир приблизится к моменту ядерного Армагеддона, делает вывод публицист.

Ранее британский полковник Ричард Кемп заявил, что после удара России президент Украины Владимир Зеленский окажется между двух огней.