Британский полковник Кемп: после российского удара Зеленский окажется между двух огней

В случае масштабного наступления российской армии президент Украины Владимир Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами. Об этом заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп в интервью Express.

По словам офицера, теперь у Зеленского есть две большие "головные боли". Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны сделать две вещи — защититься в случае большой наступательной операции и в то же самое время организовать собственное продвижение, заметил военный.

Он также поставил под сомнение вероятность того, что ВСУ удастся это совместить.

Ранее полковник отмечал, что ВС РФ весьма успешно действуют и уже взяли под контроль Донбасс и другие территории.