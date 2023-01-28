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Британский полковник Кемп: после российского удара Зеленский окажется между двух огней

Силовые структуры

В случае масштабного наступления российской армии президент Украины Владимир Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами. Об этом заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп в интервью Express.

Британский полковник Кемп: после российского удара Зеленский окажется между двух огней

По словам офицера, теперь у Зеленского есть две большие "головные боли". Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны сделать две вещи — защититься в случае большой наступательной операции и в то же самое время организовать собственное продвижение, заметил военный.

Он также поставил под сомнение вероятность того, что ВСУ удастся это совместить.

Ранее полковник отмечал, что ВС РФ весьма успешно действуют и уже взяли под контроль Донбасс и другие территории.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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