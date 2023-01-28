В случае масштабного наступления российской армии президент Украины Владимир Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами. Об этом заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп в интервью Express.
По словам офицера, теперь у Зеленского есть две большие "головные боли". Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны сделать две вещи — защититься в случае большой наступательной операции и в то же самое время организовать собственное продвижение, заметил военный.
Он также поставил под сомнение вероятность того, что ВСУ удастся это совместить.
Ранее полковник отмечал, что ВС РФ весьма успешно действуют и уже взяли под контроль Донбасс и другие территории.
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