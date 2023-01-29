На странице "Иностранного легиона" в соцсети появилось сообщение о том, что подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) получили приказ выходить из Артёмовска (Бахмута).
В сообщении также говорится, что прикрывать отход будут Силы спецопераций ВСУ.
Заметим, пока подтверждения или опровержения этой информации не было. И это может быть частью какой-нибудь операции.
В субботу вечером военный эксперт Борис Рожин также написал в своём Telegram-канале, что ситуация для ВСУ в Артёмовске ухудшается к северу от города, и можно в ближайшее время ожидать хороших новостей.
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