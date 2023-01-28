Рожин: ситуация для ВСУ в Артёмовске ухудшается к северу от города

Вскоре могут появиться позитивные новости из Артёмовска (Бахмута). Об этом заявил в своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.

"В ближайшее время можно ожидать хороших новостей с Артёмовского направления", — написал он в субботу вечером.

По словам аналитика ситуация там для вооружённых сил Украины (ВСУ) ухудшается к северу от города.

Пока других подробностей автор канала не раскрыл.

Напомним, сообщения о том, что военные России зашли в Артёмовск и взяли первые дома появились несколько дней назад. Боевики ВСУ также подтвердили, что в городе идут ближние стрелковые бои.