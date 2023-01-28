Вскоре могут появиться позитивные новости из Артёмовска (Бахмута). Об этом заявил в своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.
"В ближайшее время можно ожидать хороших новостей с Артёмовского направления", — написал он в субботу вечером.
По словам аналитика ситуация там для вооружённых сил Украины (ВСУ) ухудшается к северу от города.
Пока других подробностей автор канала не раскрыл.
Напомним, сообщения о том, что военные России зашли в Артёмовск и взяли первые дома появились несколько дней назад. Боевики ВСУ также подтвердили, что в городе идут ближние стрелковые бои.
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