Пользователей Сети возмутили слова Зеленского о будущем Украины

Пользователи соцсетей прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что если Киев получит танки Abrams к августу, уже будет слишком поздно.

Один из комментаторов высказал мнение, что чем раньше западные танки прибудут, тем быстрее их уничтожат российские военные, а это плохо повлияет на репутацию НАТО.

Другой заметил, что даже если танки прибудут "завтра", то они ничего изменит не смогут.

Третий пользователь добавил, что это очень похоже на "капитуляцию вслух"

Пора теперь подумать о прекращении огня и мирных переговорах, заключили читатели.

Ранее помощник главы Чечни Апти Алаудинов заявил, что американские танки не смогут переломить ход конфликта, поскольку они будут уничтожены, когда бы ни прибыли.