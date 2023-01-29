Мост под Кременной стал местом регулярной потери техники ВС Украины

На Краснолиманском направлении ВСУ теряют военную технику. Одна их дорог, по которой идёт снабжение противника, находится под постоянным огневым контролем российских войск.

Только по одной дороге в районе Кременной ВСУ получают подкрепления и провизию. Противник, двигаясь по участку, вынужден сбавлять скорость перед мостом, который находится в полуразрушенном состоянии. Здесь и настигает его точный удар ВС РФ.

В Сети появилось видео, на котором украинский пикап в результате точного попадания был уничтожен. Ранее на этом же участке трассы были ликвидированы бронетранспортёры противника МТ-ЛБ.

Украинское командование, несмотря на потери, продолжает использовать трассу у Кременной для снабжения, так как другого пути нет.