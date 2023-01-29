На Краснолиманском направлении ВСУ теряют военную технику. Одна их дорог, по которой идёт снабжение противника, находится под постоянным огневым контролем российских войск.
Только по одной дороге в районе Кременной ВСУ получают подкрепления и провизию. Противник, двигаясь по участку, вынужден сбавлять скорость перед мостом, который находится в полуразрушенном состоянии. Здесь и настигает его точный удар ВС РФ.
В Сети появилось видео, на котором украинский пикап в результате точного попадания был уничтожен. Ранее на этом же участке трассы были ликвидированы бронетранспортёры противника МТ-ЛБ.
Украинское командование, несмотря на потери, продолжает использовать трассу у Кременной для снабжения, так как другого пути нет.
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