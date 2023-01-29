Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Командир авиазвена ВВСУ Мурашко уничтожен под Краматорском на Су-25 огнём боевиков Украины
Мост под Кременной стал местом регулярной потери техники ВС Украины
Шольц заявил, что Германия не допустит войны между Россией и НАТО
Rebelion: американские бизнесмены мечтают расчленить Россию, чтобы завладеть её ресурсами
Al Arabiya: ВС Израиля начали военную операцию на территории Ирана
Отряд "Отважных" взламывает оборону боевиков ВСУ на линии Кременная — Сватово
МИД РФ: идеи Запада по созданию трибунала против России являются двойными стандартами
Пользователей Сети возмутили слова Зеленского о будущем Украины
МИД России: Киев понесёт наказание за обстрел больницы в Новоайдаре из РСЗО Himars

Военкор Сладков: дороги на Краснолиманском направлении опасны для ВС Украины

Силовые структуры

Техника и автомобили противника становятся мишенью для войск ВС России на Краснолиманском направлении. Дороги становятся совсем небезопасны для ВСУ, заявил военный корреспондент Александр Сладков, комментируя очередное видео с точным попаданием по украинскому пикапу.

Военкор Сладков: дороги на Краснолиманском направлении опасны для ВС Украины

"Здесь ситуация давным-давно зеркальная и вовсе не в пользу ВСУ. Перед отходом из Красного Лимана мы имели "дорогу жизни" из Кременной, помню, как неуютно по ней было гонять. Теперь машины ВСУ "летают" по ней, но, как видно на кадрах, далеко не всегда успешно", — сообщает Сладков.

Военкор уверен, что Красный Лиман должен вернуться под контроль российских войск, так как ВС Украины его не смогут удержать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Британский полковник Кемп: после российского удара Зеленский окажется между двух огней

В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.

Британский полковник Кемп: после российского удара Зеленский окажется между двух огней
РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию
РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что думает о войне Германии с Россией
Медведев назвал главу МИД ФРГ Бербок дурой за слова о войне Германии с Россией
Знак зодиака 29 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о готовности блока к конфронтации с Россией
РИА Новости: канцлеру ФРГ Шольцу напомнили о его антиамериканском прошлом
RusVesna: из Соледара следуют колонны грузовиков с телами погибших солдат ВС Украины
RusVesna: из Соледара следуют колонны грузовиков с телами погибших солдат ВС Украины
Последние материалы
Шольц заявил, что Германия не допустит войны между Россией и НАТО
Военкор Сладков: дороги на Краснолиманском направлении опасны для ВС Украины
Самый выгодный способ продажи кредитного автомобиля — аукцион
Rebelion: американские бизнесмены мечтают расчленить Россию, чтобы завладеть её ресурсами
Al Arabiya: ВС Израиля начали военную операцию на территории Ирана
Буддлея Давида — морозостойкая "осенняя сирень" в России: фантастически красива
Отряд "Отважных" взламывает оборону боевиков ВСУ на линии Кременная — Сватово
МИД РФ: идеи Запада по созданию трибунала против России являются двойными стандартами
Пользователей Сети возмутили слова Зеленского о будущем Украины
МИД России: Киев понесёт наказание за обстрел больницы в Новоайдаре из РСЗО Himars
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников