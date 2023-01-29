Военкор Сладков: дороги на Краснолиманском направлении опасны для ВС Украины

Техника и автомобили противника становятся мишенью для войск ВС России на Краснолиманском направлении. Дороги становятся совсем небезопасны для ВСУ, заявил военный корреспондент Александр Сладков, комментируя очередное видео с точным попаданием по украинскому пикапу.

"Здесь ситуация давным-давно зеркальная и вовсе не в пользу ВСУ. Перед отходом из Красного Лимана мы имели "дорогу жизни" из Кременной, помню, как неуютно по ней было гонять. Теперь машины ВСУ "летают" по ней, но, как видно на кадрах, далеко не всегда успешно", — сообщает Сладков.

Военкор уверен, что Красный Лиман должен вернуться под контроль российских войск, так как ВС Украины его не смогут удержать.