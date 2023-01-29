Ищенко: ВСУ пойдут на Белоруссию, если в конфликт вступит Польша

Украинский фронт на грани обрушения, произошла деморализация, и сильно упал моральный дух боевиков. Отказываются занимать позиции на передовой линии даже обстрелянные части. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко в эфире "Соловьёв LIVE".

По словам эксперта, на Западе следят, сможет ли Украина удержать фронт. И если удержит, обещанные танки будут поставлены, чтоб продолжать вести с Россией войну на истощение дальше.

Аналитик считает, что ВСУ смогут попытаться где-то перейти в наступление, если в конфликт вступит Польша. И, скорее всего, это будет в Белоруссии.

"Потому что польские войска надо ещё до линии фронта довести. Правда, этого поляки не хотят. Поляки хотят Галицию. Поляки хотят Белоруссию. Поляки хотят наказать Россию. Всё это они очень хотят. Но они не хотят воевать с Россией в одиночку", — заключил политолог.

Ранее экс-офицер армии США Станислав Крапивник предположил, что после уничтожения РФ на Украине в конфликт вступит армия Польши.