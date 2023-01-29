Охлобыстин объявил о награде в 10 млн рублей за каждый подбитый танк Abrams

За каждый подбитый американский танк Abrams назначена премия в 10 миллионов рублей, написал в своей соцсети актёр и режиссёр Иван Охлобыстин.

Он добавил, что уполномочили его сообщить об этом представители крупного российского бизнеса, которые назначили такую награду за каждый подбитый танк из тех, что США обещали поставить на Украину.

Ранее помощник главы Чеченской республики генерал майор Апти Алаудинов высказался о судьбе натовских Abrams. Он заявил, что все они будут уничтожены российскими военными, независимо от того, когда появятся в зоне спецоперации.