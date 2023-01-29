Боевики ВСУ потеряли штаб и центр связи в Угледаре из-за терминала Starlink: подробности

Накануне попадание высокоточного "Краснополя" в Угледаре уничтожило полевой штаб и центр связи националистов.

Штаб располагался в здании котельной около пожарной части на севере города. Обнаружить объекты удалось благодаря выявленной средствами РЭБ "Житель" и "Свет-КУ" антенне терминала спутниковой связи Starlink, сообщает подробности издание RT.

В этот штаб ВСУ стекалась вся информация от 72-й мехбригады, 23-го стрелкового батальона и частей теробороны в глубине города и за его пределами. Ракетой выведено из строя спецоборудование для приёма и отправки зашифрованной информации.

Это уже третий по счёту Starlink, обнаруженный под Угледаром и Павловкой комплексами РЭБ. Первые два были уничтожены ударами реактивных комплексов "Торнадо-С", САУ "Гвоздика" и "Гиацинт-С" во время контрбатарейной борьбы на шахте "Южнодонбасская" менее месяца назад.