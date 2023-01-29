Минск предупредил Киев: СВО объявлять не станем — сразу долбанём

При агрессивных действиях Киева в отношении Белоруссии, Минск не будет объявлять спецоперацию, а сразу нанесёт удар.

Об этом сообщил журналист Григорий Азарёнок.

По его словам, русской цивилизации объявили войну, и неонацисты не пожалеют никого на пути.

"Убьют всех, если они сюда доберутся — рука не дрогнет, поверьте, они учителей расстреливают в голову и потом скидывают в яму", — в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил журналист.

Он отметил, что Минск чётко выразил своё намерение — если они сунутся через границу, то это просто приблизит их крах.

"Долбанем так, что в живых не останутся", — подытожил Азарёнок.