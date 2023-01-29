При агрессивных действиях Киева в отношении Белоруссии, Минск не будет объявлять спецоперацию, а сразу нанесёт удар.
Об этом сообщил журналист Григорий Азарёнок.
По его словам, русской цивилизации объявили войну, и неонацисты не пожалеют никого на пути.
"Убьют всех, если они сюда доберутся — рука не дрогнет, поверьте, они учителей расстреливают в голову и потом скидывают в яму", — в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил журналист.
Он отметил, что Минск чётко выразил своё намерение — если они сунутся через границу, то это просто приблизит их крах.
"Долбанем так, что в живых не останутся", — подытожил Азарёнок.
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