Офицер ВС США Скотт Риттер заявил, что Зеленский предупредил Запад о скором поражении ВС Украины

Владимир Зеленский заявил, что поставки танков Abrams для ВСУ в августе будут запоздалыми. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что таким заявлением президент страны посылает Западу сигнал о плачевном положении Вооружённых сил Украины.

"А что значит слишком поздно? Это значит, что всё кончено. И Зеленский это знает. Как и Валерий Залужный, как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит", — констатирует экс-разведчик на YouTube-канале Judging Freedom.

Помимо этого, западное вооружение, которое поступит на Украину, не будет работать, заявил Риттер.

Ранее он заявлял, что Незалежная будет повержена уже к концу лета 2023 года.