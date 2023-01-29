Владимир Зеленский заявил, что поставки танков Abrams для ВСУ в августе будут запоздалыми. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что таким заявлением президент страны посылает Западу сигнал о плачевном положении Вооружённых сил Украины.
"А что значит слишком поздно? Это значит, что всё кончено. И Зеленский это знает. Как и Валерий Залужный, как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит", — констатирует экс-разведчик на YouTube-канале Judging Freedom.
Помимо этого, западное вооружение, которое поступит на Украину, не будет работать, заявил Риттер.
Ранее он заявлял, что Незалежная будет повержена уже к концу лета 2023 года.
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В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.