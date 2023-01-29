Депутат ГД РФ Гурулёв видит перспективы в ядерном ударе по территориям США и Великобритании

Запад продолжит свои провокации, пока Россия не ответит радикально. К такому мнению пришёл депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулёв. Он считает, что основной задачей на данный момент является создание прямой угрозы для территорий Соединённых Штатов Америки и Великобритании.

"Я убеждён, что пока они ядерной бомбой по кумполу не получат, то они продолжат нам гадить", — сказал депутат в эфире телеканала "Россия 1".

Также он отметил, что стоит смотреть в будущее, предупреждая все угрозы и осознавая риски. РФ должна победить в любом случае.

"Россия будет нести мир в будущем, иного пути у нашей страны нет", — подытожил Гурулёв.

Ранее генерал заявлял, что западные танки должны быть уничтожены до того, как они попадут в зону спецоперации.