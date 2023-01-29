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Депутат ГД Гурулёв назвал актуальную задачу войск ВС РФ в свете поставок танков и F-16 Украине

Силовые структуры

Депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулёв отметил, что в западных танках нет ничего великого. Российским войскам надо сделать всё возможное, чтобы уничтожить их ещё на подступах к линии боевого соприкосновения, сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Депутат ГД Гурулёв назвал актуальную задачу войск ВС РФ в свете поставок танков и F-16 Украине

"Танки же ещё надо уметь применить. Сегодня штаты собираются создать на Украине подобие наступательной группировки, танки для этого, видимо, предназначены, и то на ввод в бой в составе не ранее чем второго эшелона. Наша главная задача сегодня состоит в том, чтобы танки и другие средства вооружения просто не доехали до фронта", — заявил Гурулёв.

Он считает, что России надо быть готовой к тому, что в зоне СВО появятся и американские истребители F-16. Но сейчас стоит обратить внимание на количество боеприпасов калибра 155 мм к РСЗО Himars, так как это создаст угрозу. А с самолётами ВС России справятся, заключил генерал.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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