Депутат ГД Гурулёв назвал актуальную задачу войск ВС РФ в свете поставок танков и F-16 Украине

Депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулёв отметил, что в западных танках нет ничего великого. Российским войскам надо сделать всё возможное, чтобы уничтожить их ещё на подступах к линии боевого соприкосновения, сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

"Танки же ещё надо уметь применить. Сегодня штаты собираются создать на Украине подобие наступательной группировки, танки для этого, видимо, предназначены, и то на ввод в бой в составе не ранее чем второго эшелона. Наша главная задача сегодня состоит в том, чтобы танки и другие средства вооружения просто не доехали до фронта", — заявил Гурулёв.

Он считает, что России надо быть готовой к тому, что в зоне СВО появятся и американские истребители F-16. Но сейчас стоит обратить внимание на количество боеприпасов калибра 155 мм к РСЗО Himars, так как это создаст угрозу. А с самолётами ВС России справятся, заключил генерал.