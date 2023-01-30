Чешские наёмники получают госнаграды от главы Минобороны Черноховой за участие в СВО на Украине

На стороне ВСУ воюет большое количество иностранных военнослужащих. Наёмники из Чехии получают государственные награды от главы ведомства своей страны за участие в конфликте на Украине.

В соцсетях данные боевики хвастаются знаками отличия. Сообщение о вручении военному с позывным Мак государственной награды из рук министра обороны Чехии Яны Черноховой появилось в Facebook*.

В публикации наёмника сообщается, что в ходе боёв он на 60% лишился слуха, и сейчас ему собирают денежные средства на специальный аппарат.

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