ВС РФ могут нанести решающий удар по Украине до февраля-марта. Об этом заявил ветеран боевых действий в Чечне, офицер запаса Виктор Кутырь, беседуя с изданием "Украина.ру".
Он отметил, что поставки оружия позволят ВСУ сделать попытку контрнаступления в апреле или мае. До этого времени Россия имеет возможность нанести Украине "тактическое или стратегическое поражение".
"Судя по косвенным признакам, мы готовимся нанести такой удар", — сказал он.
После этого Москва и Киев смогут перейти к переговорам.
Ранее Данилюк спрогнозировал новое наступление ВС РФ на Украине на следующей неделе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.