Офицер Кутырь заявил, что ВС РФ нанесут решающий удар по Украине до февраля-марта

ВС РФ могут нанести решающий удар по Украине до февраля-марта. Об этом заявил ветеран боевых действий в Чечне, офицер запаса Виктор Кутырь, беседуя с изданием "Украина.ру".

Он отметил, что поставки оружия позволят ВСУ сделать попытку контрнаступления в апреле или мае. До этого времени Россия имеет возможность нанести Украине "тактическое или стратегическое поражение".

"Судя по косвенным признакам, мы готовимся нанести такой удар", — сказал он.

После этого Москва и Киев смогут перейти к переговорам.

Ранее Данилюк спрогнозировал новое наступление ВС РФ на Украине на следующей неделе.