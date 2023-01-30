Марочко: медик из США пострадал при взрыве во время утилизации вещей погибших солдат ВСУ

Американский медик пострадал при взрыве во время утилизации одежды погибших украинских военнослужащих. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, медработник из США был ранен в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики. Как пояснил офицер, взрыв произошёл в результате детонации боекомплекта.

"Один медицинский работник, прибывший из США, получил ранение", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.

Кроме того, представитель Народной милиции подчеркнул: при взрыве скончался технический сотрудник медучреждения, где лечили солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее Марочко сообщил, что украинские военные начали укреплять позиции и создавать новые огневые точки в районе Часова Яра в ДНР.