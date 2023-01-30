Американский медик пострадал при взрыве во время утилизации одежды погибших украинских военнослужащих. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, медработник из США был ранен в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики. Как пояснил офицер, взрыв произошёл в результате детонации боекомплекта.
"Один медицинский работник, прибывший из США, получил ранение", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.
Кроме того, представитель Народной милиции подчеркнул: при взрыве скончался технический сотрудник медучреждения, где лечили солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Ранее Марочко сообщил, что украинские военные начали укреплять позиции и создавать новые огневые точки в районе Часова Яра в ДНР.
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