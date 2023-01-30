Марочко: ВСУ укрепляют позиции и оборудуют огневые точки в районе Часова Яра

Украинские военные укрепляют свои позиции и создают новые огневые точки неподалёку от Часова Яра в ДНР, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, разведчикам удалось выяснить, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали выставлять минные заграждения. Как пояснил офицер, в район населённого пункта Часов Яр прибывают дополнительные резервы украинской армии.

"ВСУ укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что из-за огромных потерь киевский режим пытается мобилизовать граждан Украины, которые уехали в Грузию.