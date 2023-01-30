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НТВ: "Гиацинты" армии РФ срывают попытки ВСУ прорвать оборону в районе Кременной

Силовые структуры

Российские подразделения с помощью самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" пресекают попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорвать оборону в районе Кременной.

НТВ: "Гиацинты" армии РФ срывают попытки ВСУ прорвать оборону в районе Кременной

Как сообщает корреспондент НТВ, "Гиацинты" наносят удары по расчётам украинских националистов. Он отметил, что эти установки могут уничтожать цели на расстоянии до 28 километров.

"Из защищённых позиций по расчётам ВСУ работают орудия "Гиацинт", — подчеркнул журналист.

По данным телеканала, в район Кременной переброшены бойцы элитных российских подразделений десантников. Помимо САУ "Гиацинт", они используют артиллерийские системы "Нона" на этом направлении спецоперации, сказано в сюжете.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что армия РФ уничтожила движущуюся бронированную машину ВСУ "Казак", применив САУ "Гиацинт".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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