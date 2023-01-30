Генерал Гурулёв насторожен "тихим признанием" Израиля про 300 тыс. боеприпасов Украине

России следует внимательно отнестись к тому, что Израиль поставляет 300 тысяч боеприпасов на Украину. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Он отметил, что поставки западных танков в качестве военной помощи Киеву — не главное, так как даже сотни боевых машин не изменят ситуацию на поле боя.

"Надо обратить внимание на количество высокоточных боеприпасов к HIMARS, гаубицам 155-мм, на артиллерийские системы, на количество боеприпасов. Какого чёрта 300 тысяч боеприпасов едут из Израиля на Украину?" — рассуждает Гурулёв в своём Telegram-канале.

"Тихое признание" Израиля о помощи киевскому режиму должно насторожить Москву, особенно на фоне событий в Иране, подчеркнул генерал.

"Если конфликт разгорится, то американцы отвлекут свои силы, но не надо забывать, что сегодня Иран — наш приличный союзник", — указал Гурулёв.