России следует внимательно отнестись к тому, что Израиль поставляет 300 тысяч боеприпасов на Украину. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.
Он отметил, что поставки западных танков в качестве военной помощи Киеву — не главное, так как даже сотни боевых машин не изменят ситуацию на поле боя.
"Надо обратить внимание на количество высокоточных боеприпасов к HIMARS, гаубицам 155-мм, на артиллерийские системы, на количество боеприпасов. Какого чёрта 300 тысяч боеприпасов едут из Израиля на Украину?" — рассуждает Гурулёв в своём Telegram-канале.
"Тихое признание" Израиля о помощи киевскому режиму должно насторожить Москву, особенно на фоне событий в Иране, подчеркнул генерал.
"Если конфликт разгорится, то американцы отвлекут свои силы, но не надо забывать, что сегодня Иран — наш приличный союзник", — указал Гурулёв.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.