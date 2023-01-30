Мирошник: военные поставки Запада изменили тактику Киева в зоне СВО

Военная помощь Запада в виде тяжёлой артиллерии на Украину изменила тактику киевского режима. Об этом заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его словам, ночной удар ВСУ по Алчевску доказал истинные намерения боевиков.

"Удары по социальным объектам — результат новых западных поставок боекомплектов и изменения тактики с упором ведения "войны против мирных и больных", — отметил он в своём Telegram-канале.

При помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS был нанесён удар по больнице в три часа ночи. По данным Минобороны России, боевики ВСУ целенаправленно обстреляли объект, зная, что он действующий.