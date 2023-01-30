Поддубный: ВС РФ расширяют зону контроля на окраинах Угледара

Российская армия расширяет зону контроля на окраинах освобождаемого Угледара.

Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Евгения Поддубного.

По словам военкора, сейчас поступают сообщения, что российские войска закрепились на восточной части города.

Морские пехотинцы ВС РФ на данный момент осуществляют продвижение к Богоявленке. Именно через этот населённый пункт идёт главное снабжение угледарской группировки националистов со стороны посёлка Курахово. Одной из целей армии России является взятие под контроль транспортного коридора Курахово — Угледар.