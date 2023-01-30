Артиллеристы российской армии ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномёт ВСУ с расчётом и боекомплектом на Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
В районе населённого пункта Тягинка потери противника составили три "двухсотых", двое "трёхсотых". У посёлка Белозёрка ВСУ потеряли четверо солдат, трое боевиков получили ранения.
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