Российские силы продолжают уничтожать технику противника в рамках специальной военной операции на Украине.
Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал видео с передовой. На кадрах запечатлен уничтоженный артиллерией ВС России бронеавтомобиль ВСУ "Казак-5". Удар настиг украинский БА на переправе. После удара ВС РФ машина противника частично затонула.
Сообщается также о значительных потерях украинских боевиков в живой силе.
Бойцы ВСУ постоянно жалуются на интенсивную работу российской артиллерии. Гаубицы, миномёты и реактивные системы ВС РФ эффективно уничтожают цели и не дают спрятаться противнику в сооружённых ещё до начала спецоперации укрепрайонах.
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