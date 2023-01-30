Артиллерия ВС РФ уничтожила на переправе бронеавтомобиль "Казак-5" ВСУ

Российские силы продолжают уничтожать технику противника в рамках специальной военной операции на Украине.

Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал видео с передовой. На кадрах запечатлен уничтоженный артиллерией ВС России бронеавтомобиль ВСУ "Казак-5". Удар настиг украинский БА на переправе. После удара ВС РФ машина противника частично затонула.

Сообщается также о значительных потерях украинских боевиков в живой силе.

Бойцы ВСУ постоянно жалуются на интенсивную работу российской артиллерии. Гаубицы, миномёты и реактивные системы ВС РФ эффективно уничтожают цели и не дают спрятаться противнику в сооружённых ещё до начала спецоперации укрепрайонах.