Российские военнослужащие сняли на видео начало штурма Угледара. Кадры они выложили в Сеть.
На них видно, что бойцы едут к городу прямо на броне бронетранспортёра. У всех в руках оружие. Вдалеке поднимается столб дыма от пожара. Горит один из уничтоженных в ходе артподготовки объектов противника. Рядом с бойцами раздаются выстрелы. Это боевики ВСУ пытаются держать оборону.
"По нам уже гасят?", — спрашивает у товарищей автор видео.
Бойцами какого подразделения было снято видео, не сообщается.
Ранее Рravda. Ru писала, что подразделениям Минобороны РФ удалось закрепиться в восточной части Угледара.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.