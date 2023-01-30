В Сети появилось видео штурма Угледара от первого лица

Российские военнослужащие сняли на видео начало штурма Угледара. Кадры они выложили в Сеть.

На них видно, что бойцы едут к городу прямо на броне бронетранспортёра. У всех в руках оружие. Вдалеке поднимается столб дыма от пожара. Горит один из уничтоженных в ходе артподготовки объектов противника. Рядом с бойцами раздаются выстрелы. Это боевики ВСУ пытаются держать оборону.

"По нам уже гасят?", — спрашивает у товарищей автор видео.

Бойцами какого подразделения было снято видео, не сообщается.

Ранее Рravda. Ru писала, что подразделениям Минобороны РФ удалось закрепиться в восточной части Угледара.

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https://watch.pravda.ru/embed/?vid=3bd45d1dee968163d4a0