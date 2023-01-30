Аналитик Прохватилов: генеральное сражение ВС РФ на Украине состоится в апреле

Судьба украинского конфликта решится весной. В апреле стоит ожидать генерального сражения российской армии в ходе военной спецоперации. Об этом заявил аналитик Владимир Прохватилов. По его мнению, если ВС РФ сдержат "свежеподготовленные" силы киевского режима, тогда ВСУ будет не на что рассчитывать.

"Они быстро побегут просить переговоров. Но это тоже непростой момент", — указал Прохватилов.

Эксперт назвал боевые действия Украине "позиционной войной", где тактическая инициатива принадлежит российской армии, однако о переломном моменте говорить пока рано.

"У Украины стоят в резерве и набирают силы три армейских корпуса, порядка 75 тысяч штыков, поступает мощное вооружение Запада, которого будет всё больше и больше", — напомнил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".